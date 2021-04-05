Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara verildi

Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2 Nisan haftasına ilişkin corona virüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 225,12 seviyesinden 358,90’a yükselerek ‘çok riskli’ 58 şehir arasında yer aldı.



Kentte artan vaka ve 900'lere varan pozitiflik sayısının ardından Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yüz yüze eğitime ilişkin karar aldı.



Buna göre; Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

14 Şubat verilerine göre ‘illere göre haftalık vaka sayısı’ risk haritasında vaka oranı 30,99 olan Eskişehir’de, aradan geçen 47 günde vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 358,90’a çıktı.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.