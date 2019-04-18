Projemiz Hayat, Geleceğe Dokunan Anneler (GEDA) projesi ile ülkemizde 4,4 Milyon çocuğun etkilendiği “duygusal ihmal” konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzerine çalışmalarına devam ediyor.



Projenin akademik ekibi tarafından oluşturulan eğitim programları eşliğinde, saha araştırmalarına ve seminerlerine devam eden GEDA ekibi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle Şanlıurfa’da anneler ile biraraya geldi.



Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ve psikolog, sosyal hizmet uzmanlarından oluşan GEDA ekibi, iki gün süren bu çalışmada ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde, Şanlıurfa Ahmet Yesevi Çok Amaçlı Toplum Merkezinde, 24 anne ile birebir derinlemesine görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler ile elde edilen sonuçların, proje kapsamında yapılacak eğitimlerin ve online destek sistemlerinin geliştirilmesine fayda sağlamasını amaçlayan proje ekibi, çalışmalarının ikinci gününde ise Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan belediye okulunda, “Çocuğumun Duygusal İhtiyaçlarını Tanıyorum” konulu seminerde anneler ile buluştu.



Aslı Özdemir - Sadrettin Karahocagil

DUYGUSAL İHMALİN ETKİLERİ



“Geleceğe Dokunan Anneler” projesinin kurucusu Aslı Özdemir’in proje hakkında genel bilgilendirmesi ile başlayan seminer, ardından Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden, Prof. Dr. İsmihan Artan Çetin, Doç. Dr. Gulin Evinç, Uzm. Dr. Pınar Zengin Akkuş’un sunumu ile devam etti.



Seminerde, çocuklukta yaşanan duygusal ihmalin fiziksel ve toplumsal etkileri, çocukların gelişim süreçlerinde ihtiyaçları ve duygusal olarak bu ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiği hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Seminer sonrası annelere Projemiz Hayat çatısı altında GEDA ekibi tarafından katılım belgesi sunuldu.



GEDA projesi ekibi ve akademisyenleri seminer sonrası, GAP İdaresi Başkanı Sn. Sadrettin Karahocagil ve Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Açıkgözü ile proje hakkında bilgi vermek ve gelecek dönemde geliştirilebilecek yeni işbirliktelikleri için görüşmek üzere ziyaret etti.