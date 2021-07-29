Hem kendinizi hem meslekleri keşfetme zamanı

Servet Gülsün ŞİRİN- İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü/Eğitim Uzmanı



Sınavlara hazırlanmak, gelecekle ilgili planlar yapmak, kararlar vermek, hayallerinin peşinden koşmak kolay değildir elbet. Zorlar insanı, değiştirir, dönüştürür. Sürecin kendisi yeterince zorken üzerine bir de pandemi koşulları eklenince işler biraz daha zorlaşmış olabilir, kafalar zaten karışıkken daha da karışmış olabilir. Hatta hazırlık süreci çok da istendiği gibi geçmemiş sınavın sonucu da beklentilerinize uygun gelmemiş olabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalı vaz mı geçmeli? Kesinlikle Hayır! Şimdi geleceği keşfetmenin tam zamanı. Sınav geride kaldı. Sevgili üniversite adayları üzerinizde sınav baskısı olmadan gelecekle ilgili özgürce hayaller kurmak için bundan daha iyi bir zaman bulamazsınız. Hayallerinizi puanların, sıralamaların içinde hapsetmeyin.

Özgürce düşleyin yarını, ama öyle yatakta sırtüstü yatıp tavanıa seyrederek değil. Harekete geçerek, planlayarak, tasarlayarak, aksiyon alarak düşleyin. Nereden başlayacağız?. Tam bulunduğumuz yerden başlamak en iyisi. İşe kendimizden başlayalım. Kendimizi keşfederek başlayalım.



“Kendini tanı” felsefi öğretilerin dayanak noktası. Yaşamdaki tüm kapıların altın anahtarı. Dünyayı anlamak ve kavramak için sağlam ve sarsılmaz bir zemin. Neden bu kadar önemli ve neden bu kadar zor?. Ve bu kadar zor ve önemli bir şeyi henüz yirmili yaşlara ulaşmamışken başarmak mümkün mü? Kendini tanımak doğuştan getirdiğimiz ya da sonradan edindiğimiz özelliklerin farkına varmak, sahip olduğumuz potansiyeli bilmek ve kullanabilmek, güçlerimizi bildiğimiz kadar güçsüz taraflarımızın da farkında olmaktır.

Kendimizi gerçekleştirebilmenin ilk ve son basamağıdır ve yaşam boyu sürer. Bu iç yolculuğa başlamayı ertelemek yaşamı ertelemek olacaktır. Evet, şimdi tamamlanmayacak, evet tüm sorulara yanıt bulamayacaksınız ama yola çıkmış, sorular sormaya başlamış olacaksınız.



Bu bölümü neden istiyorum, bu üniversiteyi neden istiyorum? Sadece daha yüksek puanını görüp yanılıyor olabilir miyim? Hayallerim ile aldığım puanı nerede buluşturabilirim? Yaşamımın geri kalanında neden bunu yapmak istiyorum? Annem, babam, öğretmenlerim neden beni bu mesleğe yönlendiriyorlar, benim göremediğim bir şeyi görüyor olabilirler mi? On yıl, yirmi yıl sonra pişman olmayacağımdan nasıl emin olabilirim? İlgi duyduğum alanlara gerçekten yeteneğim var mı? Gerçekten o şehirde yaşayabilir miyim? Sorular gözünüzü korkutmasın.



Bir kısmına kesin cevaplar da veremeyebilirsiniz ama sormaya devam etmelisiniz, önce kendinize sonra alandan uzmanlara, ailenize, öğretmenlerinize ve en son yine kendinize. Tercih listeniz en son sizin cevaplarınıza göre şekillenmeli. Bunun için meslekler ve üniversiteler hakkında da bilgi edinmelisiniz, araştırıp incelemelisiniz. Kendinizi olduğu kadar meslekleri ve üniversiteleri de keşfetmelisiniz. Çünkü seçeceğiniz üniversite sizin kendinizi gerçekleştirmenizin temelini oluşturacaktır.



Üniversiteler de tıpkı insanlar gibi kendilerini gerçekleştirmek için uzun bir yol katederler. Bilimle, felsefeyle, sanatla aydınlatılmış bir yolda yürürler. Tercihlerinizi yaparken üniversitelerin özelliklerini de bilmek sizin için çok çok önemli. Bu noktada parçası olduğum İstanbul Okan Üniversitesi'nin nasıl bir üniversite olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.



✔ İstanbul Okan Üniversitesi, eğitim olanaklarıyla, akademik kadrosuyla, özgürlük alanlarıyla, modernliği ve kaliteyi içinde barındıran yapısıyla, iş yaşamıyla kurduğu sağlam bağlarla, çağdaş, yenilikçi, girişimci ve en önemlisi Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı Atatürkçü bir üniversitedir.



✔ Üniversitemiz kampüs olanaklarıyla öğrencilerine, akademik ve idari çalışanlarına ve tüm canlılara konforlu ve modern yaşam alanları sağlar.



✔ Üniversitemiz iş yaşamına en yakın üniversite mottosuna uygun olarak üniversite sanayii iş birliğinde öncü rol oynar. Öğrencilerimiz iş yerinde eğitim programıyla daha mezun olmadan iş yaşamının bir parçası olurlar.



✔ Üniversitemiz yerelle birlikte uluslararasılığa önem verir. Çift diploma fırsatları, öğrenci değişim programları ve uluslararası projelerle yerelden kopmadan bir dünya üniversitesi olma hedefini gerçekleştirmek için çalışır.



✔ Üniversitemiz teknolojik açıdan üst düzeyde olmaya verdiği önem ve özen sayesinde geleceğin dilini konuşur.



✔ Yabancı dil eğitimini genel eğitimin ayrılmaz parçası olarak görür ve öğrencilerini bu konuda destekler. İkinci yabancı dil eğitimiyle mezunlarını bir adım öne taşır.



✔ Disiplinlerarası çalışmanın önemini bilerek yan dal ve çift ana dal programlarını destekler. Seçimlik derslerle öğrencilerine farklı alanların kapılarını açar.



✔ Girişimcilik dersleriyle yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı kazandırılmış kalkınmanın lideri mezunlar yetiştirir.



✔ Öğrencilerimiz Kkariyer ve Yyaşam Pprogramı sayesinde akademik açıdan elde ettiklerinin yanı sıra entelektüel birikime sahip, sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, farklı ilgi alanlarına sahip bireyler olarak mezun olurlar.



✔ Üniversitemiz bilim, sanat ve felsefeyle yoğrulmuş, değer sahibi iyi insanlar yetiştirir.