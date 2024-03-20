İSG başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 İSG başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. İSG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek. Peki, İSG başvurusu nasıl yapılır?

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI



2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) 5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular 20-27 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.