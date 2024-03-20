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İSG başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan başvurular, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak. Peki, İSG başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

İSG başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 İSG başvuruları, tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. İSG sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için başvurular 27 Mart tarihinde sona erecek. Peki, İSG başvurusu nasıl yapılır?

İSG BAŞVURULARI BAŞLADI

2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) 5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 20-27 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı) - 1

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 20 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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