İstanbul'a ilgi azaldı: Vakıf üniversiteleri boş kaldı

NTV- Öykü Tüccar

Vakıf üniversitelerindeki boş kontenjanlar arttı, sıralamalar düştü.

Bu üniversitelerin boş kontenjanları 2022'ye göre 3 kat artarken toplam 12 bin 205 kontenjan boş kaldı.



Kontenjanları tam dolan bazı üniversitelerde ise sıralamalar düştü.



110 BİN TL'YE YÜKSELDİ



Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl yerleştirme tercihlerinde ekonomik sebeplerin belirleyici olduğunu dile getirdi.



Üniversitelerin bu yılki ücretlerinde yüzde 122'ye varan artış olduğunu dile getiren Ünsal, "Geçen sene 50 bin liraya alan bir bölüm, bu yıl yaklaşık 60 bin lira artışla 110 bin TL'ye yükseliyor." dedi.



"Sadece vakıf eğitim ücretini karşıladığınızda da yetmiyor." diyen Ünsal, "Barınma, beslenme ve sosyal ihtiyaç karşımıza çıkıyor. Ailelerin çok büyük bir bütçeyle karşı karşıya kaldıklarınız görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Koç, Bilkent, Sabancı ve Özyeğin Üniversitelerinde ücret artışı nedeniyle sıralamaların geriye doğru sarktığından bahseden Ünsal, "Sıralamalarda kan kaybetmişler ama kontenjanları olmuş." dedi.



TALEP AZALDI



Yurt, kira, beslenme gibi masraflar büyükşehirlere talebi de azalttı.



Eski tercihlere bakıldığında öğrencilerin yüzde 60'ının kentleri dışındaki üniversiteleri tercih ettiklerini ifade eden Ünsal, "Son 2-3 yıldır bunun tam tersini gözlemlemeye başladık." diye konuştu.



İSTANBUL'A İLGİ AZALDI



Özellikle İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerine olan talep azaldığını belirten Ünsal, İstanbul'un ekonomik olarak katlanılması en zor kentlerden biri olduğunu ve bunun yanı sıra beklenen İstanbul depremininin de etkisi olduğundan bahsetti.