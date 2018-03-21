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İTÜ, Cibuti'de mühendislik fakültesine bölüm kurdu

Anadolu Ajansı

Eğitim

İTÜ, Cibuti'de Djibouti Üniversitesi’nin yeni kampüsündeki elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerinin kuruculuğunu üstlendi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Cibuti'de Djibouti Üniversitesi'nin yeni kampüsünde elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerini kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Djibouti Üniversitesi, yeni yerleşkesine kavuştu. İTÜ, 5 fakülte ve 2 enstitünün bir arada bulunacağı yerleşkenin, elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerinin kuruculuğunu üstlendi.

Kampüsün açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene İTÜ'yü temsilen Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed, Cibuti Üniversitesi Rektörü Dr. Djama Mohamed Hassan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Dr. Abdoulkader Ibrahim Idriss de katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Şeker, "Cibuti'de elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerinin yapılanmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkili iş birliklerine çok önem veriyoruz. Daha önce ders planlarının hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz, meslek ve yabancı dil öğrenimi konusunda bilgilerimizi aktardığımız Djibouti Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ilk mezunlarını bu sene verecek. İş birliği çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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