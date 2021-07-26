KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri erişime açıldı (KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

Kamuda memur olarak istihdam edilmek isteyen yüzbinlerce kişi, 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan KPSS sınavına girecek.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.



Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için giriş belgesi ve sınav merkezi görüntüleme ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 KPSS SINAV TARİHLERİ



Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.



Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.



ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15



ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı Saat: 14.45'te başlayacak.