Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu sona erdi.



Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.



Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU TAMAMLANDI



Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltildi.



Sınavda, 45 bin 219 kişi görev aldı.

ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 20-1 TEMMUZ'DA



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.



Bu kapsamda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.



İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3'üncü oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.



ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ 28 TEMMUZ'DA

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak.



ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.



Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

