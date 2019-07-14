Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.
Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.
Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.
EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI YAPILIYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.
Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınavda, 45 bin 219 kişi görev alacak.
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu tamamlandı, eğitim bilimleri oturumu başladı
Anadolu AjansıEğitim
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 376 bin 709 adayın başvurduğu sınav, 100 dakika sürecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.