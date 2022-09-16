KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? (2022 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama)

2022-KPSS lisans sınavı öncesinde, sınav giriş belgesi için sorgulamalar başladı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?



KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimiyle, 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA



Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

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KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül'de yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.