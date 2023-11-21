KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2023-2024 GSB KYK burs/kredi ödeme tarihleri)

2023-2024 KYK bursunun yatırılacağı tarih, burs başvuru sonuçlarının ardından merakla araştırılıyor. Yüz binlerce lisans öğrencisi bu yıl 2 bin lira KYK bursu alacak. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.
2024 KYK BURSU NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.
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