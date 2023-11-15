KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK bursu ödeme tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ne zaman yatacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) üzerinden burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2024 yılı kredi ve burs rakamlarının da zamlanmasıyla birlikte artık lisans öğrenciler 2 bin lira burs alacak. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK bursu ödeme tarihleri)

2024 bursunun hesaplara yatırılacağı tarih, GSB bursu almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs alacak öğrenciler, KYK bursu ödeme tarihlerini sorguluyor. Peki, KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2023-2024 GSB KYK bursu ödeme tarihleri) - 1

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...