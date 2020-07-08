LGS sonuçları açıklandı mı? (2020 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti.

Corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşen sınavın sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.



Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.



LGS 2020 sınav kılavuzu için tıklayınız



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Ancak adayların, tercihlerini ne zaman yapacağı ile ilgili kesin bir tarih belirtilmedi.



Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları açıklanmış, bir hafta sonrada adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.

LGS 2020 SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.

LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI

LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI

LGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

