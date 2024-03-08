MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı

Millî Eğitim Bakanlığınca 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirilmesi'ne ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda 2024 yılı proje okullarına yönetici görevlendirme takvimine yer verildi.

MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı

Proje Okullarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu Milli Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. 

Kılavuza göre adaylar; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.

En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 12-14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.

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MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı - 1

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde duyurulacak olup görevlendirme 2024 Yılı Proje Okullarına Yönetici Görevlendirme Takviminde belirlenen süreler içinde tamamlanacak. 

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