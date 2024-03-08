MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı

Proje Okullarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.



Kılavuza göre adaylar; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek.



En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.



Başvuru şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.



Başvurular, 12-14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.

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