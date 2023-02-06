MEB ve YÖK'ten açıklama: Deprem bölgesinde eğitime ara

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Depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde iki hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te de eğitime bir hafta ara verildiği açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİ KAPSAM DIŞI

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5.sınıfları bu karar kapsamı dışındadır. Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri

vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır''

Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak da eğitim-öğretime ara verdiğini duyurdu.

BATMAN



Batman Valiliği, kent genelinde eğitim ve öğretime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlk ve ortaöğretim ile üniversitede eğitime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.



SİİRT



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği kent genelinde bugün okulların tatil edildiği ifade edildi.



MARDİN

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, depremden dolayı tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileterek, kentte bugün okulların tatil edildiğini belirtti.



DEPREMDE KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMEN ÖLDÜ

Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınıf öğretmeni Pelin Özen'in deprem esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



ŞIRNAK



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, Şırnak ve çevre illerde de hissedilen deprem sebebiyle bugün il genelinde okulların tatil edildiği belirtildi.



Oktay: En büyüğü 6,6 olan 78 artçı sarsıntı meydana geldi Haberi Görüntüle

7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.



Saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından aktarılan bilgiye göre; deprem nedeniyle 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var.