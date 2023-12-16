Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 7. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"nde konuştu.



Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları kaydetti:



"Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunun, öğretmen arkadaşlarımızın problemleri, itibarı ve çalışma koşulları açısından yeterli olduğuna inanmıyorum. Eksik, yani iyi bir düzenleme ama eksik. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını da göz önünde bulundurarak daha kapsayıcı ve sorunları çözücü bir metnin hazırlanacağını da ümit ediyorum. Biz kendi adımıza böyle bir hazırlığın içerisindeyiz."



''MÜFREDAT ÇOK DİNAMİK OLMALI, SÜREKLİ GÜNCELLENMELİ''

Müfredatla ilgi de konuşan Tekin, "Kamuoyunda çokça eleştiriyorlar. 'Sürekli müfredat değiştiriliyor' deniyor. Peki ne yapmamız lazım? Yani 'müfredatı yaptık, artık hiç değiştirmeyeceğiz' mi dememiz gerekiyor?" ifadesini kullandı.



Tekin, dünyanın sürekli geliştiği ve yenilendiği bir dönemde sabit bir müfredatta kalınmasının günü ve çağı yakalamak konusunda yetersiz kalacağına değinerek, şöyle devam etti:



"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı, sürekli güncellenmeli. Çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Çocuklarımız bu gelişmeleri bu değişimleri belki bizden daha hızlı takip ediyorlar. Biz bunu müfredatımızda, ders kitaplarımızda yansıtmazsak çocuklarımız nezdinde hem saygınlığımız azalacak hem de çocuklarımızı doğru yetiştirmemiş olacağız."



Müfredatın sık sık revize edilmesini doğru bulduğunu belirten Tekin, "Müfredat anlamında bizim yaptığımız şey bir revizyon değil. Bizimki, ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referanslarımızın ışığında oluşturulmuş bir eğitim sistemi inşa süreci. Bunun çalışmalarına da bugün başlamadık. Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç." şeklinde konuştu.



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