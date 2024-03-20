MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.



MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.



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