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MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 3 Mart'ta askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2024 MSÜ sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 için geri sayım sürüyor. 'nde hayatlarını askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen birçok aday, gözlerini 'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de: 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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