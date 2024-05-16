KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 KPSS lisans geç başvurularının ne zaman yapılacağı, KPSS başvurularının dün sona ermesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar geç başvuru yapabilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?
2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlandı.
KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS geç başvuru tarihleri belli oldu.
Yayımlanan takvime göre; KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.
2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Kpss
- Ösym
- Başvuru