KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 KPSS lisans geç başvurularının ne zaman yapılacağı, KPSS başvurularının dün sona ermesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar geç başvuru yapabilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?



2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlandı.