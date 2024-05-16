KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları dün sona erdi. 3 Mayıs tarihinde ÖSYM üzerinden alınmaya başlayan KPSS lisans sınavı başvuruları 15 Mayıs'ta tamamlandı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar ise KPSS geç başvuru tarihlerini sorgulama başladı. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 lisans geç başvurularının ne zaman yapılacağı, KPSS başvurularının dün sona ermesi nedeniyle sorgulanmaya başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar geç yapabilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlandı.

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman? - 1

LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS geç tarihleri belli oldu.

Yayımlanan takvime göre; KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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