Okullarda müfredat değişiyor | Bakan Tekin: Dersleri sadeleştireceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı. Buna göre ders müfredatında değişikliğe gidiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirme yapacaklarını duyurdu.

Okullarda müfredat değişiyor | Bakan Tekin: Dersleri sadeleştireceğiz
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Beştepe'de dün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından bugün gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. 

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız." diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti. 

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi. 

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