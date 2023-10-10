ÖSYM duyurdu: 2023-DGS: Ek (tercih) yerleştirme sonuçları açıklandı (AİS sonuç sorgulama)

2023-2024 DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2023-DGS: Ek (tercih) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.



DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları ÖSYM'nin online sonuç ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

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DGS EK TERCİH SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.

