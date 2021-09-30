Rezidans bağışçılarının el emeği, bine yakın öğrenciye destek oldu

Darüşşafaka’nın rezidans bağışçıları tarafından düzenlenen "Geleneksel Kermes" etkinliği geçtiğimiz günlerde Darüşşafaka Yakacık Rezidansı’nda düzenlendi. Bağışçıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, rezidans üyeleri bir yıl boyunca hobi odalarında ürettikleri ürünleri hazırlayıp satışa sundu.

Örgüden dikişe, keçeden ahşap boyamaya, takı tasarımından resme, seramikten rölyefe, nakıştan dantele kadar çeşitli el işlerinin yer aldığı kermes organizasyonuna 50’nin üzerinde Darüşşafaka bağışçısı katılırken, satışlardan toplam 50 bin TL’nin üzerinde bir gelir sağlandı. Söz konusu gelir, Darüşşafaka’da okuyan 1.000’e yakın öğrencinin eğitimine destek olmak için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.

Etkinliğe katılan bağışçılar, eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



