Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri belli oldu (Sözlü sınav ne zaman?)

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı. Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 11:12

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri belli oldu (Sözlü sınav ne zaman?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvuru yapan adayların, sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

Adaylar, sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerini, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV EKRANI

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

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