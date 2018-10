Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK" konulu konferansa katıldı.



Mandal, burada yaptığı konuşmada, diğer ülkelerde bilim ve teknoloji alanında rekabetin üst seviyede olduğunu belirterek, özellikle Ar-Ge alanında sektörlerle iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini aktardı.



Ar-Ge harcamalarının yüzde 30'lardan yüzde 54'lere çıktığını anlatan Mandal, "Türkiye'de zor bir süreçteyiz. Ekonomik anlamda bir güçlük var ama bunun bilim, teknoloji odaklı süreçlere yansımaması için gerçekten biz de hükümetimiz de yoğun bir çaba gösteriyor. Gelecek hafta bütçeler açıklanacak. Değişik sektörler alanında, bu kriz ortamını fırsata dönüştürmek için büyük bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.



"47 ÜLKEYLE 59 FARKLI İŞ BİRLİĞİ FORUMU YÜRÜTÜYORUZ"



Yükseköğretim Kurulu'ndaki görevi sırasında rektörlerle istişare edilerek, geleceği planlama ve uygulama konusunda iyi bir şeyler yapılmaya çalışıldıysa da bunun ortak akıl ile yapıldığını ifade eden Mandal, şunları söyledi:



"Burs konusunda ciddi yeniliklerimiz oldu. 21 farklı programda destek sağlanıyor. Bilim merkezleri, bilim fuarları, bilim şenlikleri, doğa eğitimi ve bilim okulları da bölgede başarılı olarak gerçekleştirilen etkinliklerimiz. Uluslararası iş birlikleri noktasında 47 ülkeyle 59 farklı iş birliği forumu yürütüyoruz. Bunların yanında ikili iş birliklerimiz de var. Aynı zaman çoklu ülke iş birliklerimiz de bulunuyor. Geleceğimizi şekillendirme, bilim, teknoloji ve yenilik açısından teknolojik yol haritaları belirliyoruz. Özellikle gelecek dönemde bu kavram, yoğun kullanacağımız bir kavram olacak. Çünkü geleceği iki yıl önceden size bildirmiş olacağız."



"TÜRKİYE 157 ÜLKE ARASINDA 53. SIRADA GÖZÜKEN BİR ÜLKE"



Mandal, üniversite yetkinlik haritası çıkardıklarını kaydederek, şöyle devam etti:



"Bilimsel yayın sayısına bakıldığında 10 yıllık zaman diliminde iki kat, patent sayısında beş kat bir artış var. Türkiye, uzun yıllar dört liglik bir Avrupa inovasyon karnesinde hep dördüncü ligde yer alan bir ülkeydi. Yeter mi, yetmez ama üçüncü lige çıkan bir ülke oldu. Dolayısıyla uzun bir zaman aralığından sonra ülkesel boyutta yaptığımız araştırma, geliştirme ve yenilik süreçlerindeki katkılarımız, Avrupa Birliği'nin bulunduğu sürecin içerisindeki bir üst lige geçmiş oldu. Yine küresel yenilik endeksinde pozisyonunu yeniledi. Oldukça iyi bir pozisyon noktasında ama hiçbir tanesi yeterli boyutta değil. Şu an Türkiye 157 ülke arasında 53. sırada gözüken bir ülke, tüm parametre ve göstergeler açısından. Bulunduğu ülke kategorisi değerlendirildiğinde Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika ile bulunan bir coğrafyada değerlendiriliyor. Bu da olumlu bir şey. Çünkü rekabetin en zor olduğu bir coğrafya."



"ALTYAPI PROJELERİ AÇISINDAN TÜBİTAK'IN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da geçmişte eleştiri konusu olan sorunların büyük çoğunluğunun TÜBİTAK tarafından aşıldığını söyledi.



TÜBİTAK'ın projelere önemli destekler verdiğini anımsatan Battal, şunları söyledi:



"Üniversitemizde ciddi projeler üreten hocalarımız var. Geçmişten gelen öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK'a bir küskünlükleri var. Bu küskünlüğü aşmak için bu bölgelere has bir bütçe talep ediyoruz. Yine altyapı projeleri açısından TÜBİTAK'ın desteklerini bekliyoruz. Bölgemizde yeni kurulan birçok üniversite var. Eski üniversitelerin de zaman zaman altyapı sıkıntıları oluyor. Bu üniversitelere de destek verilirse memnun kalırız."



Bölgedeki üniversitelerin rektörleri ve YYÜ'de görevli öğretim üyelerinin de katıldığı programın ardından Mandal, Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Some Laboratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu'nun açılışını yaptı.



Mandal, ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeleri inceledikten sonra il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.