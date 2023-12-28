TUS 2. ek tercih sonuçları açıklandı (2023 TUS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, TUS 2. tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TUS 2. ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS 2. ek tercih sonuçları açıklandı (2023 TUS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 2. ek sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. TUS 2. ek tercih sonuçları tarafından açıklandı. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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