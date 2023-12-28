TUS 2. ek tercih sonuçları açıklandı (2023 TUS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 TUS 2. ek tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. TUS 2. ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?



TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.