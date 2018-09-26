Hayallerindeki üniversiteyi kazandığına sevinen birçok öğrenci, barınma sorununu çözemediği için yeni akademik döneme kaygılı bir başlangıç yapıyor.



Yaşadığı şehrin dışında öğrenim gören on binlerce üniversite öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara girebilmek için yedekte bekliyor.



Milliyet gazetesinden Mine Özdemir - Ozan Ömer Kadüker imzalı haberine göre, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre 2017-2018’de üniversitelerde toplam 7 milyon 560 bin 371 öğrenci var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre de KYK yurtlarında bu yıl yaklaşık 700 bin öğrenci barınabilecek. KYK her yıl yurt kapasitesini artırsa da öğrenci sayısı çok olduğu için talebi karşılayamıyor. Bu yıl da başvuran öğrencilerin tümü devlet yurtlarına yerleşemeyecek.

BÜYÜKŞEHİR PAHALI



Merkezi yerleştirme sonrası yurt hakkı kazanan öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınmaya başladılar. Yurtlara yedek yerleştirmeler, 27 Eylül’e kadar yapılacak. Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay ya da dikey geçiş yapanlar, lisansüstü öğrenciler ve yabancı öğrenciler için yurt başvuruları 3-10 Ekim’de alınacak. Bu yıl zam yapılmayacak KYK yurtlarının aylık ücretleri ise 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor.



KYK yurtları, hem uygun ücretli olması hem de güvenli olması nedeniyle öğrenciler tarafından tercih ediliyor. KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, barınma sorununu ya özel yurtları tercih ederek ya da kiralık evlere yönelerek çözmeye çalışıyor. Ancak özel yurtlar ve ev kiraları el yakıyor. Özel yurtların ücretleri 500 TL ile 6.000 TL aralığında değişiyor.



İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde öğrenim görenlerin işi daha zor. Çünkü büyük şehirlerde ilçelere ve kalitesine göre değişen özel yurt fiyatları arasında uçurumlar var. Örneğin İstanbul Fatih’te kişi başı 750 TL’ye de, 3.500 TL’ye de yurt var. Barınma hizmetinin yanı sıra spor, sosyal aktiviteler, servis gibi farklı olanaklar sunan özel yurtların ücretleri daha da artıyor.

Kiralar arttığı için eve çıkma koşullarının da zorlaştığının belirtildiği haberde, "öğrenciler sokakta kaldı" ara başlığı altında, yetkili kişilere seslerini duyurmaya çalışan öğrenci ve velilerin yaşadıkları aktarıldı.