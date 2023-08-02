Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS tercih sonucu tarihi)

YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversiteler için tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte, üniversiteli olmak isteyen binlerce öğrenci tercih işlemlerine devam ediyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapan adaylar ise 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS tercih sonucu tarihi)

2023 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Temmuz tarihinde tarafından başlatılan üniversite tercih işlemlerinin ardından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında, tercih işlemlerinin sona ereceği ve açıklanacağı tarih belli oldu.

YKS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YKS tercih sonucu tarihi) - 1

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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