Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB sömestr tatili tarihi)

Yarıyıl tatili (sömestr tatili) için MEB tarafından belirlenen tarihler sorgulanıyor. Ocak ayına girilmesi ve 15 tatilin başlamasına kısa bir zaman, tatil tarihleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen iş takvimiyle birlikte, okulların ne zaman tatile gireceği belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB sömestr tatili tarihi)

2023 ocak ayına girilmesiyle birlikte yarıyıl tatili yani 15 tatilin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. 15 günlük tatil süresince derslerden biraz uzaklaşıp, kafa dinlemek isteyen öğrenciler, 2022-23 iş takvimini araştırıyor. İşte tarafından belirlenen tatil takvimi.

NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023 MEB sömestr tatili tarihi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...