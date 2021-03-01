YKS başvuruları ne zaman sona erecek? (ÖSYM'den uyarı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini hatırlattı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu belirtildi ve başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

2021 YKS SINAV TARİHLERİ



2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

BAŞVURULARDA E-DEVLET KOLAYLIĞI



İsteyen adaylar, bu yıl ilk kez YKS'ye e-Devlet üzerinden de başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.



YKS başvuruları, bugünden itibaren 2 Mart'a kadar alınacak. Başvurudan önce adayların HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Bu yılki YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için YKS'ye başvurmaları gerekiyor.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuran adaylar da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuracak.