YKS ek tercih ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih tarihleri)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için tarih araştırmaları başladı. 1 Eylül'de sona erecek olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih tarihleri, bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde olacak. Peki, 2023 YKS ek tercih ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih tarihleri)

2023 ek tercih tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanacak. tercihlerine göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemiyle bir şans daha bulacak. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS ek tercih ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS ek tercih tarihleri) - 1

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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