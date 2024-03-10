YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları)

2024 YÖKDİL/1 sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil seviyelerini ölçmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanan YÖKDİL sonuçları tarihine çevirdi. Peki, 2024 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/1 sınav sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

