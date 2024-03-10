YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları)

2024 YÖKDİL/1 sınav sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil seviyelerini ölçmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından açıklanan YÖKDİL sonuçları tarihine çevirdi. Peki, 2024 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; YÖKDİL/1 sınav sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
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YÖKDİL PUANI NEREDE KULLANILIR?
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
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