1 haftada 495 milyar dolar kaybettiler

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle dünyanın halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı.



Petrol fiyatlarının pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi.



14 petrol firmasının hisse ve piyasa değerlerinden en yüksek düşüşü Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı.



Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun hisse başına değeri, Suudi borsası Tadawul'da 8-12 Mart'ta yüzde 12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı.



İTALYAN ENİ'NİN HİSSELERİ YÜZDE 32 GERİLEDİ



Saudi Aramco'nun ardından piyasa değerinde en yüksek kaybı yaşayan petrol firması ise Hollandalı Royal Dutch Shell oldu. Şirketin hisse başına değeri 9-13 Mart'ta yüzde 30,8 azalırken, piyasa değerinden ise 48,3 milyar dolar silindi.



Bunu, söz konusu 5 işlem gününde piyasa değerinde 33,7 milyar dolarlık kayıp görülen Fransız Total izlerken, firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 29,9 azaldı.



Söz konusu tarihler arasında, İngiliz BP'nin hisseleri yüzde 30,1 ve piyasa değeri 29,5 milyar dolar düşerken, İtalyan Eni'nin ise hisseleri yüzde 32,4 ve piyasa değeri 13,5 milyar dolar azaldı.



Norveçli Equinor'un ise bu 5 işlem gününde piyasa değerindeki azalma 12,7 milyar doları bulurken, hisseleri yüzde 27,2 değer kaybetti.



RUS DEVİ ROSNEFT 19 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ



Suudi Arabistan'la geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında üretim kesintisi kararı alamayan Rusya'nın petrol şirketlerinden Rosneft ve Lukoil de hisse ve piyasa değerlerinde kayıplar yaşadı.



8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle pazartesi kapalı olan Moskova borsasında , 10-13 Mart arasındaki 4 işlem gününde Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri yüzde 32,2 düştü ve piyasa değeri 19 milyar dolar azaldı.



Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil'in hisseleri de bu 4 işlem gününde yüzde 21,1 gerilerken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşandı.



ABD'Lİ ŞİRKETLER DE ETKİLENDİ



Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan corona virüs (Covid-19) nedeniyle New York borsası 2008'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşarken, hem Covid-19'un düşük petrol talebi yaratması hem de OPEC nedeniyle piyasada oluşacak arz fazlası, Amerikalı petrol şirketlerinin hisselerini de vurdu. 9-13 Mart arasındaki 5 işlem gününde, ABD'nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değerinden toplam 97 milyar dolar eridi.



Buna göre, Amerikalı ExxonMobil'in hisse başına değeri söz konusu dönemde yüzde 20,1 azalırken, şirketin piyasa değeri ise 40,5 milyar dolar düştü.



Bunu, söz konusu 5 işlem gününde piyasa değerinde 22,4 milyar dolarlık kayıp görülen Chevron izledi. Firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 12,5 azaldı. ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 30,8 düşüş gösterirken, piyasa değeri 15,1 milyar dolar geriledi.



Söz konusu tarihler arasında, Halliburton hisseleri yüzde 45,3 ve piyasa değeri 5,2 milyar dolar düştü. Schlumberger hisseleri yüzde 32,2 ve piyasa değeri 10,7 milyar dolar azalış kaydetti. Baker Hughes'un ise 5 işlem gününde piyasa değerindeki kayıp 3,4 milyar doları bulurken, şirket hisse başına yüzde 20,8 değer kaybı yaşadı.



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