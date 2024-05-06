Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2024 Aile Destek Programı ödemeleri)

2024 mayıs ayı aile destek ödemelerinin hangi günlerde hesaplara yatırılacağı birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler için kısa bir zaman kaldı. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak



MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.



Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

