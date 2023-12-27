2024 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla birlikte artacak

MEVCUT UYGULAMADA GSS PRİMİ NE KADAR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 402,44 TL olarak uyguluyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ



İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.



En düşük prim tutarı 4 bin 291 TL, en yüksek prim ise 32 bin 195 TL olarak uygulanıyor.