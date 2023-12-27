2024 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla birlikte artacak

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret artışı GSS ve isteğe bağlı sigorta primlerini de etkileyecek.

2024 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla birlikte artacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete göre belirlenen Genel Sağlık Sigortası primi, zammın açıklanmasıyla belirlenecek.

2024 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla birlikte artacak - 1

MEVCUT UYGULAMADA GSS  PRİMİ NE KADAR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 402,44 TL olarak uyguluyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

En düşük prim tutarı 4 bin 291 TL, en yüksek prim ise 32 bin 195 TL olarak uygulanıyor.

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