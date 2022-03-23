"AB çeliğine damping önlemi beyaz eşyada fiyatı artırır"

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Can Dinçer, yaşanan savaş nedeniyle hammadde tedarikinde ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek atılacak olumlu adımların yaşamsal önem taşıdığını dile getirdi.

AB ve Güney Kore'den yapılacak ithalatı değerlendiren Dinçer, vergi düzenlemesi ve teşviklerin önemli olduğunu vurguladı.



"Hammadde tedarikinde ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu noktada, Ticaret Bakanlığımızın AB ve Güney Kore meşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlere yönelik uygulamayı değerlendirdiği damping önlemleri sektörümüz ve diğer tüm imalat sektörleri için kaygı vericidir" diyen Dince, soruşturma konusu ürünlerin sektörün ana girdisini oluşturduğunu hatırlattı.

Özellikle AB'den tedarik edilen ürünlerin büyük oranda üst kalite sacların üretimine girdi oluşturduğunun bilindiğini belirten Dinçer, "Ülkemizde istenilen kalitede yeterli kapasitenin olmayışı fiyat artışlarına sebep olacaktır. Sac hammaddenin beyaz eşya maliyetlerindeki oranı düşünüldüğünde, bu durumun Türkiye'nin enflasyonunu artırıcı yönde etkisi olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.



"VERGİ MUAFİYETİ GEREK"



Maliyetlerin daha da arttığı bu dönemde sektörü rahatlatacak adımların atılması kritik önemde olduğunun altını çizen Dinçer, "Bu bağlamda, vergi düzenlemeleri ve teşvikler çok yararlı olacaktır. Ayrıca enerji verimliliğinin önem kazandığı bu dönemde, iç pazarda enerji verimliliği yüksek ürünlere geçişin hızlanabilmesi için KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi, taksit sayısının artırılması, enerji sınıfı yüksek ürünlerde daha düşük faizli kredi kullanımı gibi destekler verilmesi de yararlı olacaktır" dedi.

