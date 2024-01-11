ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi? (2023 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

Merakla beklenen aralık ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. 2024 ocak ayına girilmesiyle birlikte binlerce yatırımcı, yılın son faiz kararının ne yönde olacağını merak ediyordu. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?
ABD'de kritik enflasyon verisi geçtiğimiz ay açıklandı. ABD'de TÜFE kasım ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0'lık beklentinin üstünde arttı. Çekirdek enflasyon beklentilere paralel artarken, yıllık TÜFE yüzde 3,1'e geriledi.
Piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirimi mayıs ayında bekleniyor.
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