ABD'de yılın KOBİ'leri arasında bir Türk girişim yer aldı

ABD son dönemde, yurt dışı pazarlara açılarak büyümek isteyen girişimci ve KOBİ’ler için önemli ülkelerden birine dönüştü. Kurulduğu günden bu yana Türkiye ve Amerika pazarları arasında köprü vazifesi üstlenen Manay CPA, Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası tarafından üçüncü kez Yılın En İyi KOBİ’lerinden biri olarak seçildi. Şirketleri faaliyet gösterdikleri alandaki yeniliklere göre değerlendiren Cobb Ticaret Odası, 2001 yılında bir Türk kadın girişimci olan Burcu Manay tarafından kurulan şirketi Yılın En İyi 25 KOBİ’sinden biri olarak belirledi.



Burcu Manay, ABD’de şirket kuruluşu süreçlerine ve ABD pazarının sunduğu olanaklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.



AMERİKA PAZARI KOBİ’LER İÇİN ÇOK ELVERİŞLİ BİR ORTAM SUNUYOR



ABD ekonomisinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın %22’sini oluşturduğuna dikkat çeken Burcu Manay, “Pazarın büyüklüğü, bu veriden anlaşılabiliyor. Bu anlamda ABD’ye açılmak isteyen küçük ve orta boyutlu işletmelerin karşılaşacağı engel ve kısıtlamaların diğer pazarlara kıyasla minimum düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. 2022 içinde, ABD’de 25 girişim 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak unicorn statüsüne ulaştı. Buradan, girişimcilerin Amerika pazarına açılıp yer edindikten sonra sürdürülebilir başarıya ulaşmasının çok da zor olmadığını anlıyoruz. Yine de girişimcilerin Amerika pazarındaki faaliyetlerine pazarın işleyişini bilen, Amerikan sistemine hakim profesyonellerin iş ağı ve danışmanlığıyla başlaması kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Örneğin ABD’de üretim faaliyetleri konusunda hem federal bazda hem de eyalet ölçeğinde pek çok teşvik bulunuyor.” ifadelerini kullandı.



AMERİKAN VERGİ VE MUHASEBE SİSTEMİNİ BİLEN PROFESYONELLERE İHTİYAÇ VAR



İnternette ABD’de şirket kuruluşuna dair yoğun bir bilgi kirliliği olduğunu vurgulayan Burcu Manay, “Amerika pazarına açılma gibi önemli bir kararın kulaktan dolma bilgilerle uygulanabileceğine inanmıyor, bu konuyu ciddi bir biçimde değerlendiren girişimcilere pazarı, sektörleri, eyaletleri bilen, Amerikan vergi ve muhasebe sistemine hakim profesyonellerden destek almalarını öneriyoruz. Örneğin transfer fiyatlandırması politikaları, şirket stratejisi, pazar araştırması gibi süreçlerde titiz davranmak, işle ilgili pek çok süreci etkileyen eyalet seçiminde de rol oynuyor. Kuruluş sonrası süreçlerde de zorluk yaşanmaması için şirket türü, ortaklık yapısı gibi konular önem arz ediyor. ” diye konuştu.



ABD-TÜRKİYE TİCARET VERİLERİ



2021 yılı Türkiye ihracatının rekorlara imza attığı bir yıl oldu. Kovid-19 etkilerinden dolayı dünya ticaretinin zor dönemler geçirdiği 2020 yılında Türkiye'nin dış ticareti de olumsuz etkilenmişti.



Gerçekleştirilen ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alan ABD de Türkiye'nin dış satımında önemli yere sahip.



ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış yüzde 30'u aştı.



ABD BÖYLECE 2021’DE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ İHRACAT PAZARI HALİNE GELDİ



İkili ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolarını Türkiye'nin ABD'ye ihracatı oluştururken, yaklaşık 12 milyar dolarını da ABD'nin Türkiye'ye yaptığı dış satım oluşturdu. Verilere göre, Türkiye, ABD'ye 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.



Türkiye'nin ABD'ye ihracatı geçen yıl 2020 yılına göre yüzde 44,6 artarken, ABD'nin Türkiye dış satımı da yüzde 19,1 artış kaydetti. Türkiye ve ABD arasında böylece geçen yıl "kazan-kazan" temelli bir ticaret gerçekleşti.

BURCU MANAY KİMDİR?



Burcu Manay, uluslararası alanda yaklaşık 20 yıllık profesyonel muhasebe, finans, vergi ve şirket danışmanlığı deneyimine sahip CPA (Yeminli Mali Müşavir) ve vergi danışmanıdır. Burcu Manay, vergi planlaması ve denetimi; ABD merkezli şirket kurma, transfer fiyatlaması ve iş danışmanlığı gibi birçok farklı alanda uzmanlığa sahip olarak biliniyor. Burcu Manay, Manay CPA’daki görevinin öncesinde, 10 yıl boyunca önde gelen bir endüstriyel tasarım ve üretim şirketinde Muhasebe ve Kontrolör Direktörü olarak, finans ve muhasebe alanlarında iş operasyonlarını yönetmiştir. Manay CPA’nın Kurucu Ortağı olarak ise şirketin vizyon ve misyonunu belirler, danışanların işlerini büyütebilmeleri için belirlenen stratejileri uygulayan çalışanlar ile iş birliği içinde çalışır.