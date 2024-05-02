Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler ve ailelerine ekonomik destek vermek amacıyla ödenen evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih için gözler resmi açıklamada. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?



Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi.