Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşının mayıs ayı ödemeleri merak ediliyor. Evde bakım maaşları illere göre farklılık gösteriyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelliler ve ailelerine ekonomik destek vermek amacıyla ödenen evde bakım maaşının hesaplara yatacağı tarih için gözler resmi açıklamada. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor. 

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama) - 1

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldi.

Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama) - 2

E-DEVLET BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama
  • Ekonomi
  • Evde Bakım Maaşı

EKONOMİ HABERLERİ

FED faiz kararı açıklandı (ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?)

FED faiz kararı açıklandı (ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Stopaj nedir? Stopaj oranları ne oldu?

Stopaj nedir? Stopaj oranları ne oldu?

Borsa (Borsa İstanbul) bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman başlayacak?

Borsa (Borsa İstanbul) bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman başlayacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...