FED faiz kararı açıklandı (ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?)

ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararını duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Peki, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı açıklandı (ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?)

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yapıldı ve alınan karar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği kaydedildi.

FED KARARI NE OLDU?

ABD (), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. 

FED faiz kararı açıklandı (ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?) - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Analistler, 'in hafta içi gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58'e geriledi.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

(Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

EKONOMİ HABERLERİ

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (1 Mayıs 2024 petrol fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Stopaj nedir? Stopaj oranları ne oldu?

Stopaj nedir? Stopaj oranları ne oldu?

Borsa (Borsa İstanbul) bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman başlayacak?

Borsa (Borsa İstanbul) bugün açık mı? Borsa işlemleri ne zaman başlayacak?

Pandeminin kahramanları: "Kilit işçiler"in şartları zorlaşıyor

Pandeminin kahramanları: "Kilit işçiler"in şartları zorlaşıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...