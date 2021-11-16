AB'nin 2022 bütçesi belli oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) 2022 yılı genel bütçesinde gelirler 169,5 milyar euro, harcamalar ise 170,6 milyar euro olacak.



AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan 2022 yılı bütçe müzakerelerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.



Buna göre, AB'nin gelecek yılki bütçesinde gelirler 169,5 milyar euro, harcamalar ise 170,6 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek. Bütçe, ekonomik toparlanma, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanlara öncelik verecek.



Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.



2021 yılında AB bütçesinde gelirler 164,3 milyar euro, harcamalar ise 166,1 milyar euro düzeyinde belirlenmişti.



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