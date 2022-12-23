2008 yılında uygulamaya konulan ve evli, bekar, çocuklu ve çocuksuz gibi birçok koşula göre farklılık göstererek verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için araştırmalar başladı.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammı sonrası uygulamadan kaldırılan AGİ'nin, bu yıl yapılan zam sonrası yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, AGİ bu yıl var mı, kalktı mı? 2023 asgari ücret zammı sonrası AGİ olacak mı?



2023 YILINDA AGİ OLACAK MI?



Geçtiğimiz asgari ücret zam döneminde, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması kaldırıldı.



Buna göre; AGİ, 2023 yılında da çalışanlara verilmeyecek.

AGİ NEDİR?



Asgari Geçim İndirimi (AGİ), medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.

AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.