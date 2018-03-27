Altının gramı 173 lirayı aştı (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173 lira seviyesinde dengelendi.



Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1355 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, Rusya ve ABD arasındaki siyasi gerilimin altın fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.



Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle dün tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükselen altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının takip edileceği dile getiriliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?