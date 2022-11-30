Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 ECB PPK faiz kararı)

ECB faiz kararı öncesinde, piyasaların faiz beklentisi merak ediliyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, ECB faiz kararını ön görerek işlemlerini ona göre açmak istiyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.



Buna göre; Avrupa Merkez Bankası (ECB) bir sonraki faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.



EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Faiz oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye yükseldi. İki aydaki toplam faiz artışı 1,5 puanı buldu.



Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Birkaç toplantıda faizleri artırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.



Lagarde, ECB'deki ekonomistlerin enflasyon riskini yukarı yönlü nitelendirdiklerine dikkati çekerek, "Enflasyonda zirveye ulaştığımıza ve kısa sürede düşeceğine inanmamızı sağlayacak unsurlar görmüyoruz." dedi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.