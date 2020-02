Bakan Albayrak: Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçları bir yıl ertelenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ ve Malatya'da depremin yaralarını sarma gayretinde olduklarını belirterek, "Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek" dedi.



Albayrak, Elazığ Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, depremin etkilerini yerinde tespit ettiklerini ve iki ilde de bütün kurumların koordinasyonlu bir şekilde çalıştığını söyledi.



Depremin ardından Türkiye'nin kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Çok güçlü bir dayanışma içerisinde, dünyaya örnek teşkil edecek çerçevede bir operasyon gerçekleştirildi. Ben dünyaya örnek olacak bu operasyon noktasında herkese teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren, arama kurtarma çalışmaları ve teknik çalışmalar başta olmak üzere çok yoğun ve anlamlı bir süreç yürütülüyor. Gerçekten çok kısa sürede ilişkili kurumlarımız, AFAD ekiplerimiz, tüm STK'larımızla, ilk günden itibaren çok yoğun bir süreç yürütüldü. Elazığ'da yaşanan bu elim hadise neticesinde Türkiye'nin dört bir tarafında, özellikle tarihi bir dayanışma gösteren tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza, dünyaya örnek olacak dayanışma ve birliktelikleri açısından teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik."



Albayrak, Elazığ ve Malatya’da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



Türkiye'nin özellikle AK Parti iktidarlarıyla önemli gelişim ve dönüşümler gerçekleştirmiş güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Albayrak, "İnşallah ilk dakikadan, ilk günden itibaren başladığımız bu süreçte, en hızlı sürede gerek Elazığ gerek Malatya'da yaralarımızı saracağız. İnşallah bu iki şehrimizin tekrar imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacağız. Tabii bu noktada görev dağılımı açısından ilişkili bakanlıklarımızın tamamı kendilerine düşen görevler noktasında yoğun bir mesai ortaya koyuyorlar. İlk günden itibaren Bakanlığımız ve ilişkili bakanlıklar başta olmak üzere çok önemli adımlar attık." diye konuştu.



Elazığ ve Malatya ekonomisine ilişkin yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:



"Özellikle Elazığ ve Malatya'nın ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflarımız, çiftçilerimiz, iş dünyamızın farklı kesimleri başta olmak üzere sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. İlişkili bakanlıklarımıza inşallah bunları birinci ağızdan ileteceğiz. Zaten ilk günden itibaren gerek bakanlarımız olsun, milletvekillerimiz, valilerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız olsun, gerek sahada müdahale etmek, gerekse sıkıntıları birinci ağızdan dinleyip ilişkili bakanlığa iletmek noktasında koordinasyon içerisinde, yoğun bir süreç yürütüyor. Bugün Elazığ'da yaşanan bu yıkımın etkisi, ekonomiye, esnafımıza etkisi konusunda aldığımız talepleri arkadaşlarımızla paylaşacağız. Özellikle ekonomi paydaşı olan finansal kurumlarla ilgili acil, hızlı adımlar atma noktasında bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık. Esnafımız noktasında, Halkbank Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz bir finasman imkanı sağlayacak. Yine Halkbank bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz, bir yıl ödemesiz erteleyecek. Bu çerçevede Ziraat Bankası bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek."



"ELAZIĞ ÖZELİNDE 10-15 BİNLİK BİR KONUTTAN BAHSEDİYORUZ"

Bankaların, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için gerekli adımları atacağını vurgulayan Albayrak, özel bankaların da bu iki ildeki esnafın ve çiftçilerin yaralarını sarmak için krediler konusunda bir yıl erteleme getireceğini açıkladı.



Albayrak, "Bu çerçevede genel resme baktığımızda gerek Halkbank, gerek Ziraat Bankası, gerek Bankalar Birliğimiz bu söylediğimiz adımların detaylarını kamuoyuyla süreç içerisinde paylaşacak ve inşallah Elazığ ekonomisi açısından bu adımları hızlıca atacağız. Not aldığımız diğer hususlarla ilgili de süreci yürüteceğiz." ifadesini kullandı.



Elazığ'da istihdam ve ekonomi için organize sanayi bölgesi altyapısına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Albayrak, bir yıl içerisinde bununla ilgili gerekli adımları da atacaklarını bildirdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla finansal model altyapısını geliştirdikleri kentsel dönüşüm projesine ilişkin de bilgi veren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. İnşallah Elazığ özelinde 10-15 binlik bir konuttan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında anons ettiğimiz Türkiye'de her yıl dar gelirli vatandaşlarımızla alakalı sürece yüz binle başladık ki inşallah altyapı geliştikçe bunu tüm Türkiye'de her yıl daha da artıracağız. Hakikaten çok güzel, rekor düzeyde bir başvuruyla, 81 ilimizdeki dönüşüm açısından da önemliydi. Bunun kentsel dönüşüm ve depremden etkilenen, etkilenmesi muhtemel olan alanlardaki ve şehirlerdeki kısmını da genişletecek şekilde finansal altyapısını bir noktaya getirdik. İnşallah burada da bu adımları atacağız. Tabii Elazığ'ın farklı alanlarda, sulamayla ilgili, diğer alanlarla ilgili ihtiyaçları var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah bu yıl depremin etkilerini minimize etmek, Elazığlı vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17-18 yıldır olduğu gibi, bu ülkenin ihyası, sonuna kadar bu ülkeye hizmetkar olma, bu millete hizmetkar olma noktasında elinden geldiğinden fazlasını ortaya koymak için gece gündüz demeden çalışacak."



