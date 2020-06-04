Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde çiftçilere, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteği verdiklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 16:18

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon lirayı aşan avans desteğinde bulunduk.

Çiftçilerimizden ilk hasadı TÜRKŞEKER almaya başladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte, 1,5 milyon dekar sözleşmeli ekili alanda 300 bin ton ürün için sözleşme yapıldığı, 32 bin 900 ton ilk hasat üretimi elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

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