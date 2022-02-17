Bakan Dönmez elektrik faturası düzenlemesi için tarih verdi: Esnafa yüzde 25 indirimli tarife

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR



Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

Elektriğin ticareti ne iletim ne de dağıtım tarafında gerçekleşmiyor. Onlar aslında nakliyecilik yapıyorlar. Elektriği satan perakende şirketleriyle biz muhatabız. Biz faturada yazılı bedeli tedarik şirketlerine ödüyoruz.

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz. Özetle dağıtım ve iletim hizmeti yapanlar EPDK mevzuatına göre bir bedel alıyorlar. Asıl bize elektriği görevli tedarik ya da serbest tedarik şirketleri satıyor. Görevli tedarik şirketlerinin kâr marjı yüzde 2,38. Bunun üzerinde bir kâr faturaya yansıtamaz.

DOĞALGAZ DESTEĞİNDE SON DURUM

Yıllık 450 ile bin 150 lira olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak. Hanelerin neredeyse yüzde 20-25'lik bir kısmı yararlanacak.

ISPARTA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ispartalılar 3 Şubat günü, son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

ELEKTRİĞE YENİ ZAM GELİR Mİ?



Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır."