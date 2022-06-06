Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazıyla ilgili kritik açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 09:36

Bakan Dönmez'den Karadeniz doğalgazıyla ilgili kritik açıklama

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Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 28 Mayıs'ta Filyos İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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