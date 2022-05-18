Bakan Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek

Haberler - NTV 18.05.2022 - 16:23
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'a gitmeye hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Şarm El Şeyh’de düzenlenecek “İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları”na katılacak.
Bu toplantılarda, İKB’nin önümüzdeki dönem stratejisi görüşülecek; Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalarımız paylaşılacak.
Sayın Bakanımız, Şarm El Şeyh ziyaretinde İKB'nin üst düzey temsilcileri ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.