Bakan Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası İcra Direktörleri Kurulu Yıllık Toplantısı için Mısır'a gidecek. Bakan Nebati'nin ziyareti 1 Haziran'da gerçekleşecek.

Haberler - NTV 18.05.2022 - 16:23

Bakan Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek

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Hazine ve Maliye Bakanı , 1 Haziran'da Mısır'a gitmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Şarm El Şeyh’de düzenlenecek “İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları”na katılacak.

Bu toplantılarda, İKB’nin önümüzdeki dönem stratejisi görüşülecek; Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalarımız paylaşılacak.

Sayın Bakanımız, Şarm El Şeyh ziyaretinde İKB'nin üst düzey temsilcileri ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.

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