Bakan Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidecek

Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Haziran'da Mısır'a gitmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Şarm El Şeyh’de düzenlenecek “İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları”na katılacak.

Bu toplantılarda, İKB’nin önümüzdeki dönem stratejisi görüşülecek; Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalarımız paylaşılacak.



Sayın Bakanımız, Şarm El Şeyh ziyaretinde İKB'nin üst düzey temsilcileri ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak.