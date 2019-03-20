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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yasal düzenleme hazırlıkları yürütüyor.



Perakende satış, ürün güvenliği ve satış sonrası hizmetler düzenlemeleri değişiyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, değişiklik hazırlıklarını, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e anlattı.

YEREL ÜRÜNLER KULLANMA ZORUNLULUĞU



Pekcan şunları kaydetti: “Taslak çalışmamız henüz tamamlanmadı. Coğrafi ürünlerin belli raf yüzdesinde kullanma zorunluluğu getiriyoruz.

MARKET MARKALARINA SINIRLAMA

Marketler kendi markalarıyla ürün üretip satıyorlar. Bu firmaları biz görmüyoruz. O firmaları yeterince güçlendiremezsek bunları nasıl uluslararası piyasada rekabet etmesini sağlayacağız. Kendi markalarıyla ürettirdikleri ürünlere belli bir yüzde koyacağız. Diğer markalara da yer verilmesini isteyeceğiz. Kendi markalarının da kimin tarafından üretildiğini koyma zorunluluğu getireceğiz.

YAKIN GRAMAJLI ÜRÜNLERE FARKLI RENKLE AMBALAJ

Bir gofret 100 gram, başka yerde 90 gram. Birbirine yakın gramajdaki ürünlere farklı renkte ambalaj zorunluluğu getireceğiz.

ÜRÜN TÜKETİCİYE ULAŞSA DA GERİ ÇAĞRILABİLECEK

Ürün güvenliği yasa taslağının son haline geldik. Hatalı ürünlerin tüketiciye ulaşsa da geri çağırılması mümkün olacak. Denetime tabi tuttuğumuz her ürün olabilir. Satış sonrası hizmetlerde servis zorunluluğu getiriyoruz.”

135 FİRMADAN SAVUNMA İSTENDİ



Yapılan denetimlerde 135 firmadan savunma istendiğini belirten Pekcan, gıda ve değir ürünlerde yüzde 45'a varan düşüşler olduğunu belirtti.

BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI (İZLE)