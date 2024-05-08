150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL  faizsiz kredi ödemeleri için mayıs ayını işaret etti. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için tarih verdi - 1

Bakan Göktaş’ın sıfır faizli kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:

Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için tarih verdi - 2

FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.

Ayrıca programdan yararlanmak isteyenlerin bakanlık tarafından öncesi ve sonrası sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

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