150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.



Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle:



Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."



