Yaş Çay taban fiyatı açıklandı mı? Gözler 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarında

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından 4 Mayıs'ta başlatılan 2024 yaş çay sezonu ile birlikte gözler, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına çevrildi.

